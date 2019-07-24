عبد المهدي: التقارب بين العراق والاتحاد الأوروبي يخدم الأمن بالمنطقة والعالم

أعلن مكتب رئيس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، أنّ الأخير التقى وفود دول ​الاتحاد الأوروبي​، وجرى خلال اللقاء "بحث التعاون بين ​العراق​ والدول الأوروبية في ملف ​مكافحة الإرهاب​ وتبادل الآراء حول كيفيّة التعامل مع الأعداد الكبيرة من المعتقلين "الدواعش" لينالوا عقابهم العادل وفق القانون".

ونقل في بيان، عن عبد المهدي تأكيده أنّ "حضور هذا الوفد الكبير دليل على الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها، وأنّ التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الأوروبي يسهمان بتحقيق مصالحنا المشتركة وأمننا ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ولفت إلى أنّ "أعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الأوروبي أبدوا ترحيبهم بمواقف ​الحكومة العراقية​ ومبادراتها، وبفتح حوار بين العراق و​أوروبا​ حول هذا الموضوع".