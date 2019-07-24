خارجية السويد: نجري محادثات مع إيران وبريطانيا بشأن الناقلة المحتجزة

لفتت ​وزارة الخارجية​ السويدية الى "أننا نجري محادثات مع ​إيران​ و​بريطانيا​ وآخرين بشأن الناقلة البريطانية التي احتجزتها إيران ونأمل الوصول الى حل".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها "لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية".

وأوضح في بيان له، أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان، قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو" والتي تحمل العلم البريطاني عقب مخالفتها القواعد الملاحية البحرية وتسببها في حادث تصادم مع قارب صيد.

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وأضاف أنه "تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية".

وتجدر الإشارة الى أن البحرية البريطانية احتجزت ناقلة نفط إيرانية في وقت سابق من الشهر في مياه البحر الأبيض المتوسط، قالت إنها "كانت متجهة إلى سوريا"، بالقرب من جبل طارق، الأمر الذي تسبب بالتوتر مع إيران.

ووصفت طهران أعمال البحرية البريطانية بـ"القرصنة"، وطالبت بإطلاق سراح الناقلة وطاقمها.