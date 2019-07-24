لفت المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى أن "إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات، لن يتم إلا من خلال خطة تلبي تطلعات أنقرة"، مشدداً على "أولويات الأمن القومي لتركيا بشكل واضح".
وشدّد على أن "إنشاء المنطقة الآمنة ليس ممكنًا إلا من خلال خطة تلبي تطلعات تركيا"، مشيراً إلى "أهمية مواصلة التعاون في الملف السوري بما يتماشى مع مبادئ الثقة والشفافية".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: المنطقة الآمنة بسوريا يجب أن تلبّي تطلعاتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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