الرئاسة التركية: المنطقة الآمنة بسوريا يجب أن تلبّي تطلعاتنا

لفت المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ إلى أن "إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات، لن يتم إلا من خلال خطة تلبي تطلعات ​أنقرة​"، مشدداً على "أولويات ​الأمن​ القومي ل​تركيا​ بشكل واضح".

وشدّد على أن "إنشاء المنطقة الآمنة ليس ممكنًا إلا من خلال خطة تلبي تطلعات تركيا"، مشيراً إلى "أهمية مواصلة التعاون في الملف السوري بما يتماشى مع مبادئ الثقة والشفافية".