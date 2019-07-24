ولي عهد أبو ظبي ورئيس إندونيسيا شهدا مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

شهد ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، ورئيس ​إندونيسيا​ ​جوكو ويدودو​، مراسم تبادل وتوقيع اتفاقيّات ومذكّرات تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

وشملت الاتفاقات الّتي تبادلها البلدان: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، مذكرة تفاهم في مجال ​الثروة السمكية​، مذكرة حول تعديل اتفاقية تجنّب الإزدواج الضريبي الموقعة في تاريخ 30 تشرين الثاني 1995، اتفاقية تعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية؛ وغيرها.