ولي عهد أبو ظبي ورئيس إندونيسيا شهدا مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

شهد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، مراسم تبادل وتوقيع اتفاقيّات ومذكّرات تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.
وشملت الاتفاقات الّتي تبادلها البلدان: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي، مذكرة تفاهم في مجال الثروة السمكية، مذكرة حول تعديل اتفاقية تجنّب الإزدواج الضريبي الموقعة في تاريخ 30 تشرين الثاني 1995، اتفاقية تعاون في مجال المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية؛ وغيرها.
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