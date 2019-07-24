عرضت رئيسة "الجمعية ال​لبنان​ية ل​رعاية المعوقين​" رندى بري، خلال استقبالها في ​عين التينة​، رئيس ​نقابة الصيادلة​ في لبنان الدكتور غسان الأمين على رأس وفد من أعضاء مجلس النقابة، لـ"دعم مطالب نقابة الصيادلة لجهة القانون المقترح الخاص بالتعليم لتطوير مهنة الصيدلة، ولشؤون نقابيّة، بالإضافة إلى سبل التعاون بين "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين" والجمعيات الّتي تُعنى برعاية وتأهيل ذوي اﻻحتياجات الخاصة من جهة، وقطاع الصيدلة من جهة ثانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر رندى بري عرضت مع وفد من نقابة الصيادلة لسبل التعاون ودعم مطالب النقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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