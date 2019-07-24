صحناوي لواكيم: المحروقات التي تستعمل في تأمين الكهرباء للمواطنين ليست بأموال منهوبة يا صديقي

أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أن "​المحروقات​ التي تستعمل في تأمين ​الكهرباء​ للمواطنين ليست بأموال منهوبة يا صديقي. فالأموال التي تعتبر منهوبة هي التي تؤخذ بالقوة على الحواجز، أو تكون ثمن ​نفايات​ سامة مدفونة في أرضنا، أو جراء مصادرة املاك الناس و​الدولة​ لمصلحة الدويلة".

كلام صحناوي جاء ردًا على عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ الذي لفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن "وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ يريد إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة! ربما معاليك ممكن أن تبدأ بـ 80 مليون ​دولار​ التي وضعت في خزانات الفيول التابعة لشركة الكهرباء في الزوق، هي "تازه" وأنتم اعترفتم بها".