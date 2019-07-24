أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "المحروقات التي تستعمل في تأمين الكهرباء للمواطنين ليست بأموال منهوبة يا صديقي. فالأموال التي تعتبر منهوبة هي التي تؤخذ بالقوة على الحواجز، أو تكون ثمن نفايات سامة مدفونة في أرضنا، أو جراء مصادرة املاك الناس والدولة لمصلحة الدويلة".
كلام صحناوي جاء ردًا على عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم الذي لفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أن "وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يريد إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة! ربما معاليك ممكن أن تبدأ بـ 80 مليون دولار التي وضعت في خزانات الفيول التابعة لشركة الكهرباء في الزوق، هي "تازه" وأنتم اعترفتم بها".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي لواكيم: المحروقات التي تستعمل في تأمين الكهرباء للمواطنين ليست بأموال منهوبة يا صديقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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