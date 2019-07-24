مهرجان تكريمي للاوائل في الشهادة المتوسطة وفروع شهادة الثانوية في مجمع الحدث الجامعي

نظمت ​قناة المنار​ مهرجاناً كرّمت فيه الاوائل في ​الشهادة المتوسطة​ وفي كل فرع من فروع شهادة الثانوية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات في ​مجمع الحدث الجامعي​.

وكرّم المهرجان 33 طالباً من مختلف مناطق ​لبنان​ ومدارسه في دورته الرابعة عشر، بحضور عدد من الشخصيات الوزارية والتربوية والاعلامية والفعاليات الوطنية وحشد من أهل المكرمين.

وأقدم الوزير السابق ​مروان شربل​ على تقديم دروع تكريمية للاوائل في فرع الآداب والانسانيات من بعدها كرم رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ متفوقي شهادة علوم ​الحياة​ ، أما مدير مركز الابحاث في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية محمد ​رومية​ كرم متفوقي فرع ​العلوم​ العامة والوزير ​محمود قماطي​ كرم الأوائل في فرع الاجتماع و​الاقتصاد​، كما كرّمت حوراء حوماني متفوقي الشهادة المتوسطة.

وقد قدّم الاوائل في لبنان دروع خاصة لمدراء مدارسهم وهم:

الاولى في الشهادة المتوسطة:

ديما موسى حسيني/ مدرسة سيدة البشارة- رميش.

الاولى في فرع الاجتماع والاقتصاد:

زهراء حسام جسار/ ثانوية ​حارة حريك​ الرسمية للبنات.

حسين فؤاد موسى/ ثانوية ​البازورية​ الرسمية.

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الاولى في فرع علوم الحياة:

سارة علي سمحات/ ثانوية الكوثر

رغد محمود ياسين/ مدرسة الليسيه ناسيونال- ​الشويفات​.

الاول في فرع العلوم العامة:

دومينيك بيار غوش/ ثانوية راهبات القلبين الاقدسين- جبيل.

الاولى في فرع الاداب والانسانيات:

ريم قاسم ناصر/ ثانوية ​الغبيري​ الرسمية للبنات.