مهرجان تكريمي للاوائل في الشهادة المتوسطة وفروع شهادة الثانوية في مجمع الحدث الجامعي

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نظمت قناة المنار مهرجاناً كرّمت فيه الاوائل في الشهادة المتوسطة وفي كل فرع من فروع شهادة الثانوية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات في مجمع الحدث الجامعي.
وكرّم المهرجان 33 طالباً من مختلف مناطق لبنان ومدارسه في دورته الرابعة عشر، بحضور عدد من الشخصيات الوزارية والتربوية والاعلامية والفعاليات الوطنية وحشد من أهل المكرمين.
وأقدم الوزير السابق مروان شربل على تقديم دروع تكريمية للاوائل في فرع الآداب والانسانيات من بعدها كرم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب متفوقي شهادة علوم الحياة ، أما مدير مركز الابحاث في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية محمد رومية كرم متفوقي فرع العلوم العامة والوزير محمود قماطي كرم الأوائل في فرع الاجتماع والاقتصاد، كما كرّمت حوراء حوماني متفوقي الشهادة المتوسطة.
وقد قدّم الاوائل في لبنان دروع خاصة لمدراء مدارسهم وهم:
الاولى في الشهادة المتوسطة:
ديما موسى حسيني/ مدرسة سيدة البشارة- رميش.
الاولى في فرع الاجتماع والاقتصاد:
زهراء حسام جسار/ ثانوية حارة حريك الرسمية للبنات.
حسين فؤاد موسى/ ثانوية البازورية الرسمية.
الاولى في فرع علوم الحياة:
سارة علي سمحات/ ثانوية الكوثر
رغد محمود ياسين/ مدرسة الليسيه ناسيونال- الشويفات.
الاول في فرع العلوم العامة:
دومينيك بيار غوش/ ثانوية راهبات القلبين الاقدسين- جبيل.
الاولى في فرع الاداب والانسانيات:
ريم قاسم ناصر/ ثانوية الغبيري الرسمية للبنات.
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