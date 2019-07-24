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قائد الجيش التقى سفير لبنان بنيجيريا والملحق العسكري الكوري الجنوبي ووفدا من تاتش

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التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، سفير لبنان في ​نيجيريا​ حسام دياب، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل الملحق العسكري الكوري الجنوبي المقدم Jinyeok Moon وخَلَفه المقدم Hyokeun Jee، من ثم وفدًا من شركة "Touch" برئاسة مدير عام الشركة Emri Gurkan، وجرى البحث في شؤون مختلفة.

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