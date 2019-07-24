- 1/3
- 2/3
- 3/3
التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل الملحق العسكري الكوري الجنوبي المقدم Jinyeok Moon وخَلَفه المقدم Hyokeun Jee، من ثم وفدًا من شركة "Touch" برئاسة مدير عام الشركة Emri Gurkan، وجرى البحث في شؤون مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى سفير لبنان بنيجيريا والملحق العسكري الكوري الجنوبي ووفدا من تاتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.