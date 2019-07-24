أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ 22/7/2019، أوقفت دورية من مفرزة طوارئ صور في وحدة الدرك الإقليمي، المدعو: ع. ح. من مواليد عام 1991، سوداني الجنسية، لإقامته غير المشروعة وقيادته دراجة آلية مخالفة ل​قانون السير​، وتمّ تسليمه إلى مخفر ​المخيمات​ التابع لفصيلة صور، لإجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه وبتفتيش الدراجة من قِبَل عناصر المخفر المذكور، عُثر بداخلها على أوراق نقدية مزيّفة بقيمة /16700/ ​دولار​ أميركي، جميعها من فئة المائة دولار أميركي وبالتحقيق معه، اعترف بترويج العملة المزيّفة لصالح أحد الأشخاص، العمل جارٍ لتوقيفه وأحيل الموقوف مع المضبوطات إلى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبييض الأموال في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف سوداني لضلوعه في ترويج عملة مزيفة في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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