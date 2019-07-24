اليونيفيل نظمت ورشة عمل لعائلات شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي في شمع

نظمت قيادة القطاع الغربي لـ"اليونيفيل" ومؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري ورشة عمل ثقافية وترفيهية لعائلات ​شهداء الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ في مقرها في شمع - قضاء صور، في حضور قائد القطاع الغربي الجنرال الإيطالي ​برونو بيشوتا​، رئيسة مؤسسة المقدم المغوار الشهيد صبحي العاقوري السيدة ليا العاقوري وأولاد وعقيلات الشهداء، وعدد من الضباط وجنود حفظ السلام الإيطاليين.

وأعرب بيشوتا عن سعادته لاستضافة الأولاد، معتبرا إياهم "أخوة للجنود الايطاليين"، وشاكرا لهم مجيئهم إلى مقر شمع "حيث أعطوا الحياة وضخوا روح ​الشباب​ والمحبة والالفة". وثمن "الجهود التي تبذلها العاقوري لدعم الأولاد في كل المجالات، وخصوصا تنمية المهارات الرياضية والثقافية والاجتماعية لديهم"، مؤكدا "العلاقة الوثيقة التي تجمع ​الكتيبة الإيطالية​ بالمجتمع المحلي و​الجيش اللبناني​ بهدف التعاون المدني العسكري وتقديم الدعم للسكان المحليين وذلك تطبيقا لمندرجات قرار مجلس الامن للأمم المتحدة 1701".

يذكر أنه بعد استشهاد المقدم المغوار صبحي في المعارك البطولية للجيش في نهر البارد، ثم تأسيس المؤسسة التي حملت اسمه والتي ترعى اولاد ​شهداء الجيش اللبناني​ وقوى الأمن الداخلي والإنجازات العديدة التي تحققت في لبنان والخارج.