أكّد المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ على حماية مهرجانات ​القبيات​ الدولية، خلال استقباله النائب ​هادي حبيش​ وزوجته السيّدة سينتيا القرقفي حبيش رئيسة لجنة المهرجانات، ووعد بتأمين سلامتها وسلامة السيّاح والمواطنين. ووضع حبيش اللواء عثمان، خلال الزيارة، في أجواء فعاليات المهرجانات لصيف 2019، واطّلعوا منه على الإجراءات التي ستتخذها قوى الأمن الداخلي خلال فترة إقامة هذه المهرجانات.

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كانت هذه تفاصيل خبر اللواء عثمان لحبيش: سنحمي مهرجانات القبيات ونؤمن سلامة جميع المشاركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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