رقم قياسي لارتفاع درجة الحرارة في بلجيكا

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بروكسل: بلغت الحرارة في بلجيكا 39,9 درجة مئوية الاربعاء في قاعدة كلاين-بروغل العسكرية في شمال شرق بلجيكا ما يشكل رقما قياسيا لدرجات الحر في هذا البلد، كما أعلن دافيد ديناو المسؤول في المعهد الملكي للارصاد الجوية.
والمحطة هذه التي تعد بين 30 موقع قياس للشبكة الرسمية، تسجل عادة أعلى درجات حر في بلجيكا.
وقال ديناو على تويتر إنه مع 38,9 درجة مئوية، "هي درجة الحرارة الأعلى في بلجيكا منذ بدء تسجيل الدرجات عام 1833".
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