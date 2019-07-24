بريطانيا تنفي إرسال أي وسيط لإيران لبحث مسألة ناقلتها

وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني، محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق الأربعاء، إن لندن أرسلت وسيطا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة.
ولم يقدم كلبايكاني مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم".
وكانت طهران أعلنت، الجمعة، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس، فيما حذرت لندن من تداعيات وخيمة لمثل هذه الممارسات.
قوة أوروبية
وأعلن وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، الثلاثاء، أن لندن تسعى إلى تشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.
وحذر وزير الخارجية البريطاني من أنه إذا واصلت إيران "هذا المسار الخطير فعليها قبول أن الثمن سيكون وجودا عسكريا غربيا أكبر في المياه على امتداد سواحلها".
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