ترقب في واشنطن بشأن شهادة مولر أمام الكونغرس

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دبي - بواسطة محمد فارس تترقب الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية بشغف الشهادة التي سيدلي بها اليوم روبرت مولر المحقق بشأن قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. فهذه الشهادة قد تصبح مصيرية بالنسبة للرئيس ترامب. © Reuters/J. Bourg Provided by Deutsche Welle
من المقرر أن يدلي روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص الذي تولى مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات وتواطؤ محتمل من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشهادته أمام الكونغرس اليوم (الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2019). ويحرص مشرعون ديمقراطيون على استجواب مولر (74 عاما) بشأن تساؤلات مفتوحة في تقريره النهائي، ويأملون من ذلك الحصول على معلومات جديدة يتم استخدامها في معركتهم ضد الرئيس ترامب. في المقابل، يسعى الجمهوريون للحصول على ما يبرئ ترامب بشكل نهائي، من أجل طمس قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية إلى الأبد.
مولر الذي تهرب طويلا من الإدلاء بهذه الشهادة، صرح من جهته بأنه لن يدلي بمعلومات أكثر مما جاءت في تقريره الصادر في آذار/ مارس الماضي في 448 صفحة.
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مسائية DW: رصد لأهم تداعيات تقرير مولر على ترامب
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وكان مولر قد حقق على مدى نحو عامين فيما إذا كان فريق ترامب الانتخابي قد أبرم اتفاقات سرية مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن أي تدخلات محتملة لموسكو في المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة عام 2016، وما إذا كان ترامب قد أعاق التحقيقات القضائية. ورغم أن مولر لم يجزم بما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة، إلا أنه لم يبرئ الرئيس صراحة من هذه التهمة، بل ترك الكرة في ملعب الكونغرس، ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات مع ترامب.
وكشف تحقيق مولر عن حملة واسعة من القرصنة الإلكترونية والدعاية خلال انتخابات 2016 كان من شأنها توجيه اتهامات أمريكية ضد 25 روسيا وثلاث شركات روسية.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.