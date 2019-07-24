رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق مشروع تخزين القمح بميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - العلمين- - أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع إنشاء مخزنين أفقيين لتخزين القمح برصيف عباس بميناء غرب بورسعيد يأتي فى إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير احتياجات المواطن الأساسية، والتي جاء على رأسها توفير مرافق التخزين المناسبة لتخزين القمح المستورد والمستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال مراسم توقيع اتفاق مشروع إنشاء مخزنين أفقيين لتخزين القمح برصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، بقيمة 14 مليون دولار، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عبد الحميد الخليفة رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونوهت وزيرة الاستثمار بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتموين في توفير التمويلات والمنح اللازمة لدعم قطاع التموين، فى إطار العمل على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى حياة المواطنين.

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وقالت "إن هذا المشروع جاء فى ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد في عمليات التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية، وذلك في إطار تطوير البنية الأساسية في قطاع النقل سواء في الموانئ أو السكك الحديد، بما ينعكس على مناخ الاستثمار.. مشيدة بجهود وزارتي النقل والتموين في هذا المشروع".

ومن جهته، قال وزير التموين "إن الشركة العامة للصوامع والتخزين تمارس العديد من الأنشطة الاستراتيجية المهمة التي تخدم اقتصاد مصر وأمنها الغذائي منذ عام 1888، وستتولى تنفيذ المشروع، حيث تقوم الشركة باستقبال بواخر الحبوب بالموانئ المختلفة وتفريغها بأحدث الوسائل بمعدلات عالية وتخزينها بالصوامع التي تمتلكها بالموانئ المختلفة داخل الجمهورية، موضحا أن هذه الصوامع مجهزة بأحدث الوسائل اللازمة لتداول الحبوب وتخزينها ومتابعة حالتها بما يحافظ عليها من حيث الكم من خلال منظومة موازين إلكترونية فائقة الدقة تسجيلا للكميات المستلمة من البواخر أو المشحونة من الصوامع".

وأضاف أن أهداف المشروع تتضمن زيادة الكثافة التخزينية في الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد بنسبة 15% تقريباً، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليل الوقت المستهلك في توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد علي رصيف الميناء، وإنشاء خط سكة حديد في ميناء بورسعيد لتوصيل القمح المستورد للصوامع الداخلية بهدف تقليل تكلفة المواصلات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتغطية الاحتياجات من القمح فى محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة.

وبدوره، أكد رئيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" أن الصندوق شريك رئيسي لمصر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية في كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية، حيث وصل حجم المحفظة في مصر إلى 750 مليون دولار من أجل المساهمة في تحقيق الطفرة الاقتصادية في مختلف القطاعات الاستراتيجية المكونة للاقتصاد المصري.​