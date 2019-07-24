رئيس الوزراء: العلمين إحدى مدن الجيل الرابع وتستوعب 4 ملايين مواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - العلمين- أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ان مدينة العلمين الجديدة ستكون مدينة قائمة وتعمل علي مدار العام، وليس خلال فصول الصيف فقط، كواحدة من مدن الجيل الرابع، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها والتوسع فيها، وان تمتلك كافة المقومات والخدمات التي تؤهلها لذلك، موضحا أن المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدينة خاصة مشروعات التنمية التي ينفذ علي ساحل البحر والجامعات التي يتم إنشاءها وهما جامعة العلمين والاكاديمية البحرية العربية، واللتان ستبدأ الدراسات الخاصة بهما خلال الشهور القادمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين ستضم أيضا منطقة صناعية كبيرة جدا ومناطق للخدمات ومشروعات سكنية ومناطق ثقافية ومنها دار للأوبرا ومتحف ونموذج مصغر لمدينة الفنون التي يتم إنشاءها بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن هذه المدينة تستفيد بالواجهة الساحلية البحرية مثل مثيلاتها كالمنصورة الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد "السلام"، ومدينة رشيد الجديدة، ومدينة الجلالة ومدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء هذه المدن الجديدة المتطورة يأتي من منطلق الاستفادة من المقومات الهائلة الموجودة على السواحل المصرية لإنشاء تجمعات دائمة وكاملة وتستوعب الزيادات السكانية المتوقعة ومقدر لها أن تستوعب كمدينة العلمين حوالي 4 ملايين مواطن وبالتالي ستكون مع مرور الوقت واحدة من كبريات المدن، مشيرا إلى أن الدولة تسابق الزمن ونتحدث أنفسنا في تحقيق إنجاز في أسرع وقت ممكن ويستطيع من يشاهد هذا الموقع منذ عام واحد فقط المدينة، والواقع حاليا وهي تعلوها الأبراج وكم التنمية الذي يحدث دائما.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماع الحكومة اليوم على أن مدينة العلمين هي واحدة من المدن الجديدة التي سيتوافق لها كافة سبل التنمية والبقاء والعمل وفرص العمل، موضحا أن العديد من اجتماعات الحكومة ستعقد خلال الشهر القادم بمدينة العلمين كرسالة أن هذا المقر يعمل علي مدار السنة.