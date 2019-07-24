محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:
شهدت محافظة الدقهلية معركة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات الجيرة، تسببت في سقوط قتيل ومصابين اثنين، جرى القبض على المتهمين، ونقل المصابين إلى المستشفى، وإيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة.
تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام لمركز شرطة السنبلاوين، بوصول محمد عبد العاطى 43 سنة، عامل، جثة هامدة، وإصابة والده بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وزوجته بطعنة نافذة.
انتقل ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين، بقيادة المقدم أحمد النجار، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود خلافات بين القتيل وجيرانه "أحمد .ذ"، و "أحمد .ا"، و "إبراهيم. م"، و"محمود .ر".
ويوم الواقعة، انتظر الجناة، القتيل لدى عودته من العمل، وتعدوا عليه بالضرب، ولدى محاولة والده الدفاع عنه، أبرحوه ضربا، مادفع زوجته للتدخل إلا أن أحد المتهمين عاجلها بطعنة نافذة.
جرى ضبط الجناة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق، فيما كلف العميد أحمد شوقي، رئيس المباحث الجنائية، بتكثيف التواجد الأمنى بالقرية لمنع حدوث اشتباكات بين عائلتي الجناة والمجني عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل ومصابين في معركة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.