بيبسكو مصر توقع مذكرة تفاهم وكالة التنمية الأمريكية لتحسين معيشة المزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة بيبسيكو مصر، مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتوسيع نطاق التعاون مع شركة شيبسي للصناعات الغذائية التابعة لها.

وتهدف مذكرة التعاون، لتحسين سبل معيشة المزارعين وزيادة الشفافية والاستدامة في سلسلة القيمة لحاصلات البطاطس، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

شارك في حفل التوقيع توماس جولدبيرجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد شلباية، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة للوحدة التجارية بشركة بيبسيكو مصر، وشيري كارلين، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبيرجر: "يعتبر هذا التعاون بمثابة نموذج رئيسي على كيفية الاستغلال الأمثل لشراكة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع القطاع الخاص نحو المنهجيات التي تعتمد على متطلبات السوق لمواجهة تحديات التنمية".

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ستسهم هذه الشراكة في زيادة دخل المزارعين بالريف المصري من خلال إقامة الروابط الوثيقة مع السوق، وزيادة جودة الحاصلات الزراعية، ومساعدة المزارعين على الارتقاء لمستوى المعايير الدولية المعترف بها فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة، وفقا لما قاله توماس.

وقال محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر "تعتبر الزراعة جانبا حيويا من الاقتصاد المصري،، وتهدف شركة بيبسيكو مصر إلى المشاركة بشكل مباشر مع المزارعين الأفراد لتشجيع الابتكار ونقل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات الزراعية مع ضمان زيادة الإنتاجية والجودة."

وأضاف أن هذه الشراكة هي جزء من الدعم المستمر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقطاع الزراعي في مصر، والذي يساعد المزارعين في صعيد مصر على الاعتماد على أنفسهم من خلال إقامة الروابط مع الأسواق المحلية والدولية، والحصول على التمويل اللازم، وزيادة الالتزام بتدابير السلامة والأمن الغذائي.