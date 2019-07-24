ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويصدر 12 ألف طن فوسفات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء 3 سفن حاويات و 6 سفن أخرى للبضائع العامة، بينما غادرت اثنتين للحاويات و4 للبضائع، ووصل إجمالي عدد الراسية بالميناء 23 سفينة. وغادرت 509 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30881، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28727 طنا. وشملت حركة الصادر 12416 طن فوسفات و450 طن رمل و4100 طن مولاس.

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