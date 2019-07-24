أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن العدو الإسرائيلي أقدم بعد منتصف الليل على شن عدوان على تل الحارة بريف درعا. وأضافت أن العدو الإسرائيلي شن قرابة الساعة الواحدة والنصف من اليوم، الأربعاء 24 جويلية 2019، عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي وأضرار العدوان إقتصرت على الماديات.

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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة " سانا" السوريّة : عدوان "إسرائيلي" فجر اليوم على منطقة تلّ الحارة بريف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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