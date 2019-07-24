موسكو لا تتوقع تغييرا في العلاقات مع لندن بعد تولي جونسون رئاسة الوزراء

أكد مدير قسم "التعاون في عموم أوروبا " بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كيلين، اليوم الأربعاء أن موسكو لا تتوقع تغيرا في العلاقات مع لندن مع وصول بوريس جونسون لمنصب رئاسة الوزراء، مشيرا إلى عدم وجود اتصالات رفيعة المستوى بين (موسكو) و(لندن ) في المستقبل القريب.

وأضاف كيلين في تصريح أدلى به لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم ، أنه لا يعتقد أن شيئًا ما سوف يتغير في المستقبل القريب، لأن بوريس جونسون ينتمي إلى

الفريق الذي اتهمه ب"تدمير " هذه العلاقة لفترة طويلة ، على الرغم من حقيقة أنه زار (موسكو ) عندما كان وزيراً للخارجية، مشيرا إلى أن هذا الخط لم يتغير، وأنه ربما يطول أمد هذا المسار لحين حدوث تغييرات كبيرة في بريطانيا .ولفت إلى أنه لا توجد أي اتصالات رفيعة بين الجانبين حتى الآن ، والتي تم قطعها من قبل الجانب البريطاني بحجة "سولزبوري" وأنه من غير المخطط إجراء اتصالات سياسية على المدى القريب.وأشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية تدرس مسألة التفاعل مع بريطانيا في ظروف خروجها من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "لدينا علاقات كثيرة جدا بنيت إبان تأسيس الاتحاد الأوروبي" وإن ( موسكو ) تقوم بدراسة هذه المشكلة.وكان عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أوليج موروزوف، ، قد صرح بأن تعيين بوريس جونسون ، رئيسا جديدا للوزراء في بريطانيا لن يعود بالفائدة على العلاقات الروسية - البريطانية ، لأنه هو من وقف وراء قضية "سكريبال" فعليا - حسب قوله .