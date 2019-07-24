الجيش الليبي: الطيران التركي المسير فشل في عرقلة تقدمنا بطرابلس

أكد الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، أن قواته تتقدم بجميع محاور القتال بالعاصمة طرابلس، رغم محاولات الطيران التركي الداعم لقوات حكومة الوفاق، عرقله تقدمه نحو أهدافه.
وقال الجيش في بيان أوردته قناة "العربية الحدث"، إن وحداته المسلحة سيطرت على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة بدأت فجر اليوم، حيث تمكنت وحدات اللواء 73 مشاة، والكتيبة 127 مشاة، من تضييق
وأضاف أن الطيران التركي المسير الذي وفر غطاء جويا لقوات الوفاق، فشل في منع تقدم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.
وكانت قوات الجيش الليبي قد تمكنت بالأمس من تحرير مناطق جديدة بمحوري الرملة والكازيرما، القريبين من محيط مطار طرابلس العالمي المطل على وسط العاصمة، عقب معارك عنيفة مع المليشيا المسلحة، التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق، بعد يوم واحد من تحقيقها تقدما ميدانيا في محوري عين زارة ووادي الربيع.
يذكر أن الجيش الليبي الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، أطلق الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك.
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