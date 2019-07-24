وفد أئمة بريطانيا: منهج الأزهر الضامن الوحيد للسلام المجتمعي في الغرب

قال وفد من أئمة بريطانيا المتدربين في الأزهر الشريف، إن منابر المساجد البريطانية بحاجة إلى منهج الأزهر، لأنه الضامن الوحيد للسلام المجتمعي في الغرب.

وأضاف الوفد، الذي يترأسه الشيخ بختيار بيرزاده، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بريطانيا ، خلال استقبال الشيخ صالح عباس،

وكيل الأزهر الشريف له اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهرن أن بريطانيا بها عدد كبير من المساجد التي تسهم في توجيه فكر الشباب المسلم، ومن ثم تحتاج إلى فكر الأزهر الوسطي المعتدل.ومن جانبه، قال وكيل الأزهر إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي اهتمامًا كبيرًا بالأئمة والخطباء خاصة في الغرب، ويحرص على تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا سفراء سلام للأزهر في أوروبا والعالم، من خلال نشر قيم السلام والتعايش والوسطية، وتشجيع المسلمين على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم.وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد البريطاني عن شكره وتقديره للأزهر الشريف والإمام الأكبر على رعايته لهم.