قال وفد من أئمة بريطانيا المتدربين في الأزهر الشريف، إن منابر المساجد البريطانية بحاجة إلى منهج الأزهر، لأنه الضامن الوحيد للسلام المجتمعي في الغرب.
وأضاف الوفد، الذي يترأسه الشيخ بختيار بيرزاده، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بريطانيا ، خلال استقبال الشيخ صالح عباس،
ومن جانبه، قال وكيل الأزهر إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي اهتمامًا كبيرًا بالأئمة والخطباء خاصة في الغرب، ويحرص على تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا سفراء سلام للأزهر في أوروبا والعالم، من خلال نشر قيم السلام والتعايش والوسطية، وتشجيع المسلمين على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم.
وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد البريطاني عن شكره وتقديره للأزهر الشريف والإمام الأكبر على رعايته لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد أئمة بريطانيا: منهج الأزهر الضامن الوحيد للسلام المجتمعي في الغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.