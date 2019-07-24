روسيا ترفض تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترفض تصريحات كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وشدد على أنه لا يوجد أساس لذلك على الإطلاق.
وأضاف ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "موقفنا لم يتغير، لا يوجد أساس على الإطلاق لتأكيد أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الأمريكية أو ستقوم بذلك، كما قال مدير إف بي
وأشار ريابكوف إلى أن بلاده ستتابع خطاب المحقق الأمريكي، روبرت مولر، لترى ما إذا كان خطابه سيختلف عن تقاريره.
وكان مدير إف بي آي قد صرح، خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، بأن اهتمام روسيا يظل منصبًا على عرقلة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
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