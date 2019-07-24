مصدر دبلوماسي بريطاني: لم نرسل وسطاء إلى إيران للإفراج عن الناقلة المحتجزة

قال مصدر دبلوماسي بريطاني، إن بلاده لم ترسل أي ممثلين إلى إيران كوسطاء؛ ردًا على إعلان إيران، بشأن إرسال لندن وسيط للمطالبة بالإفراج عن الناقلة المحتجزة لدى طهران، والتي اعترضتها البحرية الإيرانية بدعوى خرقها لقوانين

الملاحة.وأضاف المصدر الدبلوماسي -حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأربعاء- "لسنا على علم بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران".وقال، محمد كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى في إيران إن "بريطانيا أرسلت وسيطًا لتفرج طهران عن ناقلتها النفطية المحتجزة في مضيق هرمز".واحتجزت إيران الناقلة البريطانية "استينا إمبيرو" الخميس الماضي، وقالت إنها اصطدمت بقارب صيد.واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد طاقمها.