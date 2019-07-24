موسكو لاتتوقع تغيُرا ملموسا في العلاقة مع لندن بعد تولي جونسون رئاسة الحكومة

أعلن مدير إدارة التعاون في أوروبا بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كيلين، أن بلاده لا تتوقع تغيرا ملموسا في العلاقات مع لندن ، مع تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء، موضحا عدم وجود اتصالات رفيعة المستوى بين موسكو ولندن في المستقبل القريب.



وقال كيلين - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء - "لا أعتقد أن شيئًا ما سوف يتغير في المستقبل القريب، لأن بوريس جونسون ينتمي إلى الفريق الذي دمر العلاقة الروسية البريطانية لفترة طويلة " .



وأضاف:"ربما سيكون هذا المسار طويل الأمد حتى تحدث تغييرات كبيرة في المملكة المتحدة"، مؤكدا غياب أي اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين.



وأشار إلى أن العلاقات قطعتها بريطانيا بحجة قضية "سولزبري" المتعلقة بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، موضحا أنه من غير المخطط حاليا إجراء أي اتصالات سياسية بين البلدين في المدى القريب.

