صحيفة : هل يغير جونسون مسار بريطانيا ويزيد من توحيدها مع الولايات المتحدة

تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عما إذا كان تولي بوريس جونسون لحكومة بريطانيا المقبلة سيغير مسار المملكة المتحدة، ويزيد من توحيد الأمة مع حلفائها في واشنطن ، معتبرة أن هذا التساؤل هو الأهم في واشنطن حاليا .
وأضافت الصحيفة إنه منذ بداية تنصيب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت بريطانيا تسهم في قيادة شكل من أشكال المقاومة الهادئة ضد رئيس قلب السياسة الخارجية الأمريكية رأسا على عقب وزاد من التوترات داخل التحالف عبر المحيط الأطلسي .
ومع ذلك ، رجحت الصحيفة أن يتغير هذا الوضع مع تولي جونسون منصب رئيس وزراء بريطانيا في وقت لاحق
من جانبه، قال نيكولاس بيرنز، أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق جورج بوش "إن بريطانيا في أزمة وجودية والولايات تمر بشكل من أشكال نفس الأزمة، حيث أن قائدي البلدان يتميزان بالطابع الزئبقي، أي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهما تماما " .
وأشارت الصحيفة إلى حقيقة أن جونسون هو من قام
وأبرزت الصحيفة أنه عندما انسحب ترامب في العام الماضي من الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015، انضم البريطانيون إلى فرنسا وألمانيا في التصميم على ضرورة الاحتفاظ بالاتفاق، والعمل على تعويض طهران وتجنب العقوبات الأمريكية .
وتابعت الصحيفة الأمريكية أنه "أصبح من الواضح الآن أن ترامب يأمل في أن يشارك شبيهه البريطاني الرأي في هذه القضايا، ففي الوقت الذي تأكد فيه خبر تنحي تريزا ماي من منصبها في ضوء مأزق بريكست، ظهر ترامب وكأنه أقوى المدافعين عن جونسون بين قادة العالم".
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