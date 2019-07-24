61 شخصًا ضحايا فيضانات بنجلاديش

لقى 61 شخص مصرعهم إثر فيضانات ببنجلاديش إلى الآن فيما تشرد حوالي 800 ألف شخص على خلفية ما حدث، وفقًا لما ذكرت الحكومة البنجلاديشية، أمس الثلاثاء، وذلك بسب الأمطار الموسمية

الغزيرة.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الإغاثة وإداة الكوارث فإن 3 ملايين مواطن يعانون من الفيضانات التي توصف بأنها الأسوأ في سنتين مضت.

ومع بداية انحسار مستوى المياه أعربت السلطات عن تخوفها من تفشي الأمراض المعدية في البلد التي يزيد عدد سكانها عن ال 160 مليون نسمة.

وقالت أمين وزارة إدارة الكوارث والإغاثة ببنجلاديش لقد ضربت الفيضانات منطقة تبعد عن العاصمة دكا ب 130 كم.