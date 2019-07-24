لقى 61 شخص مصرعهم إثر فيضانات ببنجلاديش إلى الآن فيما تشرد حوالي 800 ألف شخص على خلفية ما حدث، وفقًا لما ذكرت الحكومة البنجلاديشية، أمس الثلاثاء، وذلك بسب الأمطار الموسميةالغزيرة.
ووفقًا لما ذكرته وزارة الإغاثة وإداة الكوارث فإن 3 ملايين مواطن يعانون من الفيضانات التي توصف بأنها الأسوأ في سنتين مضت.
ومع بداية انحسار مستوى المياه أعربت السلطات عن تخوفها من تفشي الأمراض المعدية في البلد التي يزيد عدد سكانها عن ال 160 مليون نسمة.
وقالت أمين وزارة إدارة الكوارث والإغاثة ببنجلاديش لقد ضربت الفيضانات منطقة تبعد عن العاصمة دكا ب 130 كم.
كانت هذه تفاصيل خبر 61 شخصًا ضحايا فيضانات بنجلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.