واشنطن تفرض غرامة خمسة ملايين دولار على "فيسبوك"

فرضت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية، اليوم الأربعاء، غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار على شركة "فيسبوك" بسبب انتهاك الخصوصيات، في تسوية تلزم أكبر موقع في العالم للتواصل الاجتماعي بـ"وضع قيود جديدة وتعديل هيكلية الشركة".

وذكرت اللجنة أن الغرامة هي الأكبر، التي تفرض على أي شركة بسبب انتهاكها خصوصية المستهلكين وإحدى أكبر الغرامات التي تقدّرها الحكومة الأميركية لأي انتهاك، إلّا أن اثنين من أعضائها اعتبرا أن الغرامة غير كافية.

وصرّح رئيس اللجنة جو سيمونز، في بيان بعد القرار الذي أدى إلى انقسام في اللجنة: "رغم الوعود المتكررة لمليارات من مستخدمي الشركة في العالم بأنها قادرة على السيطرة على الكشف عن معلوماتهم الشخصية لجهات أخرى، فقد قوضت فيسبوك خيارات المستهلكين".

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في غضون ذلك، أقرّت "فيسبوك" برصد خلل في"مسنجر كيدز" كان يتيح للأطفال التواصل مع أشخاص لم يوافق عليهم أهلهم، خلافاً للقواعد المعتمدة لهذه النسخة من تطبيق الدردشة الموجّهة للأطفال.

وتقوم "فيسبوك" منذ عدّة أيام بتفكيك مجموعات دردشة طالها هذا الخلل وبإنذار الأهل من إمكانية أن يكون أولادهم قد تواصلوا مع غرباء.

و"مسنجر كيدز" هي النسخة المخصصة للأطفال من تطبيق "فيسبوك" للدردشة بلا إعلانات ترويجية أو صفقات مالية.