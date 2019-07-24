استئناف المحادثات التجارية بين الصين وأميركا الأسبوع المقبل

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أميركيين وصينيين في شنغهاي الأسبوع المقبل سعياً لتحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.

وقال منوتشين إنه سيترأس مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الوفد الأميركي. وسيكون ذلك أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في مايو بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترامب بكين بالتراجع عن التزاماتها. وقال منوتشين في تصريحات لشبكة سي.إن.بي.سي إنه يأمل في إحراز تقدم لكن هناك "العديد من المسائل" العالقة، ولذا فهو يتوقع جولة أخرى من المحادثات لاحقاً في واشنطن.

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وكان الرئيس الأميركي وافق على عدم فرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار وتخفيف القيود عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي بهدف استئناف المحادثات.

وتفرض الولايات المتحدة في الوقت الراهن رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار تشمل أشباه الموصلات والأثاث.