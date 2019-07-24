وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يقتلون مؤيديهم بطريقة داعشية بعد انتهاء خدماتهم

جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني مطالبته للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لاتخاذ مواقف واضحة من إرهاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين ودعم جهود الحكومة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) .

جاء ذلك على خلفيه قيام ميليشيات بنشر فيديو لسحل مجاهد الغولي، أحد الشخصيات الاجتماعية بمحافظة عمران الذين ساندوا ميليشيات في معارك محافظة عمران واقتحام معسكر اللواء 301 والفرقة الأولى مدرع بالعاصمة صنعاء.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية " الحوثيون لم يكتفوا بقتله بل نكلوا بجثته وسحلوه بعد أن فجروا منزله"، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الجرائم الإرهابية عبرة لأبناء القبائل ممن لايزالون في صف ميليشيات الحوثي ويدفعون بأبنائهم وإخوانهم للقتال في جبهاتها, وهو ما يؤكد أن ميليشيات الحوثي لا عهد لها ولا ذمة، وأن هذه الجرائم ستطال كافة الشخصيات الاجتماعية بعد أن تكتفي الميليشيات من خدماتهم.

ولفت الإرياني إلى أن هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والتي لم يسلم منها عناصرها تؤكد وحشيتها ودمويتها وتعطشها للدماء، وأن فكرها وعقيدتها مبنية على القتل واستباحة الدماء وانتهاك كل الحرمات، وأن وضعها على قوائم الإرهاب بات ضرورة للحفاظ على الأمن والسلم والتعايش.

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