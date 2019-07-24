كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر من 19 مليون سائح أجنبي يزورون تايلاند في النصف الأول من العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار نحو 19.77 مليون سائح أجنبي تايلاند في النصف الأول من عام 2019، بزيادة طفيفة بلغت 1.48 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت تايلاند 1.02 تريليون باهت (33.21 مليار دولار أمريكي) من هؤلاء السياح الأجانب، بزيادة طفيفة بلغت 0.94 في المائة.

كما ظل السياح الصينيون أكبر مجموعة بين السياح الأجانب.

وقال مركز بحوث كاسيكورن في تقرير صدر في أواخر يونيو إن عدد السياح الوافدين انخفض بسبب عوامل مختلفة، من بينها تقدير البات التايلندي، والمنافسة من دول أخرى.

وقال مركز الأبحاث إن السياحة الداخلية في النصف الثاني من عام 2019 قد تتحسن قليلًا عن النصف الأول بسبب عوامل موسمية ولكن لا يزال سيتم تحديها بسبب الوضع الاقتصادي، باهت التقدير، من بين أمور أخرى.

