أوزبكستان تقوم بزيادة إنتاج الذهب والفضة

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ذكرت السلطات اليوم الاربعاء أن الرئيس الاوزبكي شفقت ميرزيوييف وقع مرسوما لتعزيز التنقيب وانتاج المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة في غضون ثلاث سنوات.

كما أبلغت وزارة العدل الأوزبكية، فإن المرسوم يأمر بزيادة إنتاج الذهب والفضة إلى 150 طن في عام 2020، وتصل إلى 300 طن في عام 2021.

ويعتبر المرسوم بمثابة تصديق على برنامج حكومي يهدف إلى زيادة استكشاف الموارد المعدنية إلى 35 في المائة في عام 2020، و40 في المائة في عام.

كما أجرت أوزبكستان إصلاحات لتطوير قطاع التعدين لديها، بما في ذلك رفع الحظر على تعدين الذهب الخاص.

وأمر ميرزيوييف في فبراير بسياسات أكثر شفافية لاحتياطي الذهب وإنتاجه في البلاد.

