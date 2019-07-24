كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مولر: التحقيقات لم تثبت وجود تواطؤ بين ترامب وروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، روبرت مولر، الأربعاء، إن روسيا تدخلت بشكل "ممنهج" في الانتخابات الأمريكية، ولكنها لم تتواطأ مع حملة الرئيس دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات مولر خلال جلسة استماع طال انتظارها، في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، وسط ترقب شديد لمعرفة ما إذا كان سيكشف تورط الرئيس دونالد ترامب في ارتكاب أي مخالفة.

وقال مولر خلال الجلسة، إنه ليس بإمكانه القول ما إذا كان يجب ملاحقة ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تثبت وجود تواطؤ أو تآمر بين حملة ترامب وروسيا.

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وفي مايو الماضي، أعلن مولر استقالته من منصبه بعد استكمال التحقيقات، موضحا أن توجيه اتهام لترامب "لم يكن ممكنا".

وأشار وقتها المحقق الخاص إلى أن اتهام الرئيس ترامب بجريمة عرقلة العدالة "لم يكن خيارا ممكنا" بسبب سياسة وزارة العدل.

وأكد في تصريح أن "مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة"، مشيرا إلى أن "توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خيارا يمكن أن ندرسه".