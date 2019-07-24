كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ديملر" الألمانية تسجل خسارة قدرها 1.2 مليار يورو في الربع الثاني من العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية اليوم الأربعاء أن شركة ديملر سجلت خسارة صافية بلغت 1.2 مليار يورو (1.34 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2019 بعد تحذيرين للأرباح.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 5 في المائة إلى 42.7 مليار يورو، انخفضت أرباح مجموعة دايملر قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى 1.6 مليار يورو.

كما أعلنت شركة دايملر أيضًا أن أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب للعام بأكمله ستكون "أقل بكثير" من مستوى العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أولا كيلينيوس، "لقد تأثرت نتائج الربع الثاني بشكل أساسي ببنود استثنائية بلغت 4.2 مليار يورو. لذلك، ينصب تركيزنا في النصف الثاني من هذا العام على تحسين أدائنا التشغيلي وتوليد التدفق النقدي".

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وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2019، ارتفع التدفق النقدي الحر للأعمال التجارية لشركة ديلمر من 1.8 مليار يورو في عام 2018 إلى 3.3 مليار يورو.

ووفقًا لشركة ديلمر، "النقص الحاد نتج بشكل خاص عن ارتفاع رأس المال العامل، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع مستوى الاستثمار في المنتجات المستقبلية".

كما أظهرت الأعمال الأساسية لشركة دايملر، مرسيدس-بنز كارز، علامات على الضعف حيث انخفض إجمالي المبيعات في الربع الثاني بنسبة 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي وتراجعت الإيرادات بنسبة 1 في المائة إلى 22.3 مليار يورو.