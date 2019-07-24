كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاقتصاد النمساوي يشهد نموا قويا حتى عام 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لمعهد اقتصادي رائد سيواصل الاقتصاد النمساوي مساره التصاعدي القوي على مدى السنوات الخمس المقبلة بمتوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1.6 في المائة.

وفي أحدث تشخيص لمنتصف المدة صدر اليوم الأربعاء، قال معهد الدراسات المتقدمة (IHS) الذي يتخذ من فيينا مقرًا له، إن معدل النمو من 2019 إلى 2023 سيأتي أقل من 1.8 في المائة في السنوات الخمس السابقة، ولكن لا يزال أكثر من 1.4 في المئة المتوقعة لمنطقة اليورو المتبقية.

وقال إن الاستهلاك الخاص سيظل ركيزة للاقتصاد، على الرغم من أن الاستثمارات والصادرات، وهما قطاعان قويان سابقًا، ستتباطأ إلى حد ما بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ومن المحتمل أيضًا ألا تستمر التطورات الإيجابية في قطاع التوظيف في المضي قدمًا، حيث يتوقع معهد الدراسات المتقدمة أن يبلغ معدل البطالة في عام 2023 7.2 في المائة وفقًا لمعايير النمسا المحلية، أو 4.5 في المائة وفقًا لمعايير حساب الاتحاد الأوروبي.

وقال المعهد إنه يتوقع نموًا بنسبة 3.4 في المائة للاقتصاد العالمي خلال فترة الخمس سنوات نفسها.

