كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تسجن مسن أسترالي لمدة 3 سنوات بعد طلبه الانتماء للعائلة المالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض مسن إسترالي مقيم في قطر للسجن ظلما بعد مشاكل بينه وبين شيخ قطري من العائلة الحاكمة ظل على إثرها قابعا في السجن لمدة 3 سنوات.

وتخشى عائلة الجد الأسترالي المريض من موته في السجن القطري، حيث ظل محتجزًا لمدة ثلاث سنوات بعد معركة مريرة مع أحد أفراد العائلة المالكة للإمارة.

وسجن جوزيف سارلاك، 70 عامًا، بصورة غير مشروعة منذ يوليو 2016 بناءً على طلب من شريكه التجاري القطري السابق، وهو شيخ من عشيرة آل ثاني الحاكمة.

وقال أمير شقيق السيد سارلاك، إن أخيه يعاني من مشاكل في القلب وقضايا صحية أخرى، وطلب من رئيس الوزراء سكوت موريسون التدخل للمساعدة في إطلاق سراحه.

