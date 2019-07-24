كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استبعادهم لفترة.. ميلانيا ترامب تقيم حفل عشاء رسمي لرئيس وزراء أستراليا وزوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف السيدة الأولى "ميلانيا ترامب" وزوجها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رئيس الوزراء والسيدة موريسون من أستراليا إلى البيت الأبيض في سبتمبر.

يأتي العشاء بعد عام من إقامة ميلانيا حفل عشاء رسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته في عام 2018.

وتستضيف ميلانيا العشاء على الرغم من أن ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق أقامت 13 عشاءًا خلال فترة رئاسة أوباما، ولم يتم تضمين أستراليا.

استضافت السيدة الأولى السابقة قادة من الهند والمكسيك والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكندا وسنغافورة وإيطاليا والدول الاسكندنافية من 2009 إلى 2017.

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لم تحضر أستراليا مأدبة عشاء رسمية في الولايات المتحدة منذ عام 2006 تحت رئاسة جورج دبليو بوش مع ضيف الشرف جون هوارد.

وصرح البيت الأبيض في إعلانهم: "سوف يرحب الرئيس والسيدة الأولى برئيس الوزراء والسيدة موريسون الأسترالية في البيت الأبيض في 20 سبتمبر 2019 في زيارة رسمية تشمل عشاءًا رسميًا.

"ستحتفل الزيارة بصداقة البلدين الوثيقة وتاريخهما المشترك، وتعيد تأكيد رؤيتنا المشتركة للسلام والأمن والازدهار العالميين."