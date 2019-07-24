كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختطاف 18 تاجرا في وسط نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سلطات الشرطة في نيجيريا اليوم الأربعاء إنها بدأت تحقيقًا في اختطاف ما لا يقل عن 18 من التجار المحليين الذين اقتادهم مسلحون في المنطقة الوسطى من البلاد.

وقالت الشرطة في ولاية النيجر، حيث وقع الحادث يوم السبت الماضي، إن فرقة تحقيق خاصة كانت موجودة في القضية.

وقالت مصادر محلية إن التجار كانوا يسافرون في حافلة ذات 18 مقعدًا من بلدة باندوغاري في منطقة رافي الحكومية المحلية إلى قرية باسا في منطقة شيرورو الحكومية المحلية في الولاية نفسها عندما تعرضوا لحصار من قبل المسلحين في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مصدر أمني إن المسلحين أوقفوهم في منتصف الطريق وسط إطلاق نار كثيف. تم قيادة التجار في حافلة انتظار وتوجهوا نحو الأدغال.

وقال المصدر الذي كان يتطلع إلى عدم الكشف عن هويته إن معظمهم من النساء، وعدد قليل منهم من الرجال.

