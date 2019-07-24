كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناميبيا تبني محطات لتوليد الكهرباء "220 ميجا واط" في خمس سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كاهنجي هولوفو، المدير الإداري لشركة الكهرباء الحكومية "نامبوير" اليوم الأربعاء إن ناميبيا ستضيف حوالي 220 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء الوطنية في السنوات الخمس المقبلة في محاولة لضمان الإمداد محليًا.

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة هذه المشاريع بين 2.5 مليار إلى 3 مليارات دولار ناميبي (215 مليون دولار أمريكي) في الفترة المحددة.

ووفقا لهاولوفو، سيتم استخدام الكتلة الحيوية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لزيادة القدرة على التوليد.

