كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أن أصبح رئيس الوزراء .. بوريس جونسون وصديقته ينتقلان لقصر جديد بـ"مليون جنية إسترليني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل رئيس الوزراء البريطاني المعين حديثا "بوريس جونسون"، إلى منزل جديد مع صديقته "كاري سيموندز"، والذي تبلغ تكلفته حوالي 1.3 مليون جنية استرليني. اشترى بوريس، 55 عامًا، العقار الفيكتوري المكون من أربعة طوابق بعد بيع منزله الزوجي بقيمة 3.7 مليون جنيه إسترليني مع زوجته السابقة مارينا ويلر. تقع الملكية ذات الطوب الأحمر التي تبلغ مساحتها 2000 قدم مربع في منطقة مروموقة بجنوب لندن.

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