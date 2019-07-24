ابن كيران للعلمي: أخطأت حين وصفتك بالوضيع بل أنت حقير.. حگرتي على 250 طفلا

عاد عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، إلى توجيه مدفعيته صوب الوزير المنتمي إلى حزب أخنوش، رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وخاطبه بالقول: “اسمح لي سي العلمي، يلا قلت لك أنت وضيع، أنا أخطأت فأنت حقير”.

وهاجم ابن كيران الوزير العلمي بسبب منع مخيم 250 طفلا من التخييم في واد لاو، من تأطير جمعية الرسالة للتربية والتخييم، وقال في لقاء مفتوح بملتقى شبيبة العدالة والتنمية في القنيطرة، صباح اليوم الأربعاء: “ما لقيتي لي تغلب عليه إلا 250 طفلا ذهبوا للسباحة في واد لاو”.

وشدد ابن كيران على أن حزبه جاء ليساعد الدولة، وقال: “لم نأت لشيء آخر سوى لمساعدة الدولة، لكن كل مرة يقومون إلينا”، متحدثا عن واقعتي منع تلاميذ جهة درعة تافلالت، ومخيم واد لاو.

واعتبر رئيس الحكومة السابق، أن “رئيس الجهة الحبيب الشوباني، ساعد الجمعية، التي نظمت رحلة تلاميذ الجهة، ومنحها مليون درهم من ميزانية الجهة، لأنهم يؤطرون تلاميذ درعة تافيلالت”.

وشدد ابن كيران على أن “الجمعية لا علاقة لها بالعدالة والتنمية، والمفروض أن تشجع الدولة الشوباني لدعمه للجمعية”، مضيفا: “يعطيونا غي التيساع، نحن لم ننجز أي شيء، هم من أصلحوا المقاصة والتقاعد، ومنحوا الدعم للأرامل، نحن نبهناهم، وعاوناهوم فقط”.