بهذه الطريقة.. أرسل صورا عالية الجودة عبر واتساب

يواجه مستخدمو العديد من تطبيقات التراسل مشكلة ضغط الصور المرسلة عبر التطبيق، وهذا بدوره يقلل من جودتها، وهذا بالطبع يشمل تطبيق “واتساب”.

ولكن لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة في “واتساب” تُمكنك من إرسال صور عالية الجودة دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق تابع لجهة خارجية، أو ضغط الصور، وفقد الكثير من جودتها.

وتتمثل الطريقة في أن تجعل “واتساب” يعتقد أنك ترسل مستندًا، بدلا من صورة، وللبدء ستحتاج إلى تغيير امتداد الصور، التي سترسلها، وحفظها بصيغ ملفات أخرى، وسواء كنت تستخدم نظام التشغيل (أندرويد) Android، أو (آي أو إس) iOS أيضًا، فإنك ستتبع الطريقة نفسها.

أولًا؛ بالنسبة إلى مستخدمي نظام أندرويد ”يمكنك القيام بذلك عن طريق إعادة تسمية صورتك كملف بصيغةpdf أو doc في مدير الملفات، مما يؤدي إلى حفظها بامتداد مختلف عن امتداد الصور”.

وبعد ذلك، عند إرسال الصور إلى المستلم، اطلب منهم إعادة تسمية الصورة في مدير الملفات الخاص به بتنسيق jpg. وستظهر الصورة الأصلية غير المضغوطة له.

Advertisements

طريقة أخرى يمكن أن تكون هذه الطريقة أقصر من الطريقة المذكورة أعلاه، وتتلخص في إرسال الصور كمستند، بدلاً من اختيار إرسال صور من المعرض مباشرة.