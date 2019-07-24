بعد تألقه في الـ”كان”.. المصري “تريزيغي” ينتقل رسميا لأستون فيلا الإنجليزي

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي،تعاقده الرسمي، مع اللاعب المصري محمود تريزيغيه، نجم المنتخب المصري لكرة القدم، وأحد أبرز الأسماء التي تألقت في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة في مصر.

ونشر أستون فيلا، الصاعد الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ” على حسابه الرسمي على “تويتر”، خبر تعاقده الرسمي مع اللاعب المصري، لمدة 4 مواسم، قادما من نادي قاسم باشا التركي.

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن أستول فيلا، دفع 10 ملايين يورو، للنادي التركي من أجل التعاقد مع “تريزيغي” مصر.

وتألق محمود تريزيغي، بشكل لافت، رفقة منتخب بلاده في الـ”كان” الأخير، وكان وراء تمريرات حاسمة، كما أن اسمه ارتبط بعدد من الأندية الكبيرة في القارة العجوز.

جدير ذكره، أن تريزيغيه، يعتبر نتاجا خالصا لمدرسة تكوين نادي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى أندرليخت البلجيكي، ثم قاسم باشا التركي.