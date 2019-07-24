القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المحقق الخاص روبرت مولر، أمام الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، إن تقريريه الذي عرض خلاله نتائج التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة عام 2016، "لم يبرئ الرئيس، دونالد ترامب، ولم يخلص إلى أنه لم يعرقل مجرى العدالة".
وبدأت في وقت سابق، الأربعاء، في الكونغرس الأميركي، جلسة استماع طال انتظارها للمحقق الخاص مولر، وسط ترقّب شديد لمعرفة ما إذا كان سيكشف تورّط ترامب في ارتكاب أي مخالفة.
وكشف التقرير الذي أعده مولر بعد إنجازه التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الأميركية، وجود تعاون بين روسيا وحملة ترامب، وأدلة على إعاقة الرئيس سير التحقيق، إلا أن المحقق الخاص لم يصدر توصية بتوجيه الاتهام لسيّد البيت الأبيض.
وقال رئيس اللجنة جيري نادلر في افتتاح الجلسة "حضرة المدير مولر، هناك مسؤولية ملقاة على عاتقنا للنظر في الأدلة التي توصّلت إليها".
(تفاصيل أوفى فور ورودها...)
كانت هذه تفاصيل خبر مولر أمام الكونغرس: تقريري لم يبرئ ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.