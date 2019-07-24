مولر أمام الكونغرس: تقريري لم يبرئ ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المحقق الخاص روبرت مولر، أمام الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، إن تقريريه الذي عرض خلاله نتائج التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة عام 2016، "لم يبرئ الرئيس، دونالد ترامب، ولم يخلص إلى أنه لم يعرقل مجرى العدالة".

وبدأت في وقت سابق، الأربعاء، في الكونغرس الأميركي، جلسة استماع طال انتظارها للمحقق الخاص مولر، وسط ترقّب شديد لمعرفة ما إذا كان سيكشف تورّط ترامب في ارتكاب أي مخالفة.

وكشف التقرير الذي أعده مولر بعد إنجازه التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الأميركية، وجود تعاون بين روسيا وحملة ترامب، وأدلة على إعاقة الرئيس سير التحقيق، إلا أن المحقق الخاص لم يصدر توصية بتوجيه الاتهام لسيّد البيت الأبيض.

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر في افتتاح الجلسة "حضرة المدير مولر، هناك مسؤولية ملقاة على عاتقنا للنظر في الأدلة التي توصّلت إليها".

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