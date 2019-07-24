شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. اعتقال رئيس أركان الجيش وعدد من قيادات الإخوان والان مع التفاصيل

أكدت مصادر اعتقالات نفذها المجلس العسكري الانتقالي طالت عدداً كبيراً من كبار الضباط بالجيش السوداني، على رأسهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وأكدت المصادر أن المعتقلين جميعهم من المنتمين للنظام المخلوع، وبدأوا تحركات داخل القوات المسلحة للانقضاض على السلطة ومحاولتهم تنفيذ انقلاب عسكري.

وذكرت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها لأنها غير مخول لها الحديث، أن جميع الضباط الذين تم التحفظ عليهم كانوا امتداداً للنظام السابق في المؤسسة العسكرية ويمثلون الجناح العسكري لتنظيم الإخوان، كما أنهم دبروا وخططوا للاستيلاء على السلطة عبر الانقلاب بمساندة عدد من القيادات السياسية المنتمية لحزب الرئيس المخلوع عمر البشير، وأكدت أن الجهات الأمنية وضعت يدها على كل الأدلة والمستندات المتعلقة بالمحاولة الفاشلة.

وبينت المصادر، لصحيفة "البيان" أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق مع رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب المتحفظ عليه بأحد مقرات الاستخبارات العسكرية، كما أكدت اعتقال وزير الخارجية الأسبق بالنظام المخلوع علي كرتي وعدد من قيادات التنظيم الذين لم تطالهم الاعتقالات مع بداية التغيير الذي حدث بعد الحادي عشر من أبريل الماضي، ولفتت إلى أن المجلس العسكري سيكشف خلال مؤتمر صحافي في غضون الساعات المقبلة كل التفاصيل المتعلقة بالمحاولة الانقلابية.