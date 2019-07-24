شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: على السودان أن يدخل مرحلة الانتقال السياسي دون تأخير والان مع التفاصيل

اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه يجب على السودان أن يدخل مرحلة الانتقال السياسي دون تأخير.

وإثر اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تمركز حول الأوضاع في السودان، قال كون فيرفاك، مدير شؤون إفريقيا في الاتحاد الأوروبي: "السودان يحتل موقعاً حساساً في قضايا الهجرة والأمن بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

ونفى فيرفاك أن يكون الاتحاد قدم أي دعم لقوات الأمن أو لقوات الدعم السريع في السودان، معتبراً أن هذه الاتهامات "زائفة" و"تفتقر لأي أساس".

واعتبر فيرفاك أن "المهم الآن هو دخول البلاد مرحلة الانتقال السياسي من دون تأخر"، معتبراً أن "إصلاح أجهزة الأمن وهيكلة القوات المسلحة مسألة تطرح في المستقبل".