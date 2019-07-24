شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبو ظبي يشهد مع الرئيس الإندونيسي تبادل مذكرات تفاهم والان مع التفاصيل

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الأربعاء، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين.

وبحسب وكالة "وام" تهدف مذكرات التفاهم إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في عديد من القطاعات.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الإندونيسي قد عقدا جلسة مباحثات رسمية، الأربعاء، بقصر بوجور الرئاسي بالعاصمة جاكرتا.

وناقشت جلسة المباحثات المشتركة سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وإندونيسيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.