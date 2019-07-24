شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تجري محادثات مع بريطانيا وفرنسا حول تأمين الملاحة بهرمز والان مع التفاصيل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تجري محادثات مع بريطانيا وفرنسا حول فكرة تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، لكن من السابق لأوانه مناقشة كيف ستشارك برلين في المهمة.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي للحكومة، "نشارك بشكل مكثف في هذه المحادثات. لكن المداولات النظرية في بدايتها. من السابق لأوانه اليوم الحديث عن شكل الدعم أو المشاركة المحتملين من ألمانيا".

وتابع قائلاً، "طلبات تقديم إسهامات عسكرية ألمانية ليست بعد موضوع هذه المحادثات... لكن الأمر الواضح هو أن الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتعاون معاً".