ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشأن إصابة أسينسيو الخطيرة

وتعرض الإسباني لإصابة قوية في اللقاء الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، والتي أجبرته على الخروج من الملعب وسط صدمة من زملاءه بالفريق والطاقم الفني بقيادة زين الدين زيدان.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الملكي منذ قليل أن "اللاعب قد خضع للاختبارات الطبية خلال الساعات الماضية، وتم تشخيص حالته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والهلالة الخارجية للركبة اليسرى".



وتابع ريال مدريد بيانه أن "أسينسيو سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".

ولم يعلن الموقع عن المدة المحتملة لغياب اللاعب بعد إجراء العملية الجراحية وابتعاده عن تدريبات ومباريات الفريق الإسباني.

