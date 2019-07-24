ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشأن إصابة أسينسيو الخطيرة

2019-07-24 | 15:17
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أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً يوضح فيه حالة لاعبه ماركو أسينسيو بعد إصابته في مباراة آرسنال في بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.
وأكد الموقع الرسمي للنادي الملكي منذ قليل أن "اللاعب قد خضع للاختبارات الطبية خلال الساعات الماضية، وتم تشخيص حالته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والهلالة الخارجية للركبة اليسرى".
وتابع ريال مدريد بيانه أن "أسينسيو سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".
ولم يعلن الموقع عن المدة المحتملة لغياب اللاعب بعد إجراء العملية الجراحية وابتعاده عن تدريبات ومباريات الفريق الإسباني.
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